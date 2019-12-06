Пожар в одесском колледже: под завалами найдены еще два тела. Фото, видео

Число жертв масштабного пожара в Одессе возросло. Спасатели нашли под завалами еще два тела.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, в сгоревшем здании на Троицкой найдено женское тело. Личность погибшей устанавливается.

В то же время, замначальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Александр Крицкий 6 декабря заявил журналистам, что найденное тело погибшего мужчины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар в одесском колледже: под завалами найдены еще два тела odessa.online

Пожар в одесском колледже: под завалами найдены еще два тела

Таким образом, по состоянию на 15:30 6 декабря в списке пропавших без вести в результате пожара в одесском колледже осталось 11 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело. Погибшая Анна Бортюк работала в колледже преподавателем математики и информатики.

Кроме того, вечером 5 декабря объявилась одна из пропавших без вести. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.

Местонахождение еще 11 человек неизвестно.

Пожар, который утром 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по официальным данным унес жизни троих человек.

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