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6 декабря • обновлено в 16:53
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Пожар в одесском колледже: под завалами найдены еще два тела. Фото, видео

1.8т
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Число жертв масштабного пожара в Одессе возросло. Спасатели нашли под завалами еще два тела.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, в сгоревшем здании на Троицкой найдено женское тело. Личность погибшей устанавливается.

В то же время, замначальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Александр Крицкий 6 декабря заявил журналистам, что найденное тело погибшего мужчины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Пожар в одесском колледже: под завалами найдены еще два тела

Пожар в одесском колледже: под завалами найдены еще два тела

odessa.online

Пожар в одесском колледже: под завалами найдены еще два тела

Пожар в одесском колледже: под завалами найдены еще два тела

Таким образом, по состоянию на 15:30 6 декабря в списке пропавших без вести в результате пожара в одесском колледже осталось 11 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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