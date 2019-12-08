"Мягких облачков, Кирюша": родные сгоревшего в Одессе студента растрогали воспоминаниями

Родные Кирилла Трофимчука, который погиб при пожаре в Одесском экономическом колледже, растрогали воспоминаниями о подростке.

Мать студента Алена Трофимчук рассказала, что тело ее сына отправили на экспертизу ДНК. Дата и время похорон пока неизвестны.

Сестра парня разместила в Facebook фото с братом. Под снимком, на котором они обнимаются, девушка оставила трогательный стих. "Горе мир весь затмило, и померк солнца свет. Брат, покинул ты нас, до сих пор не верю, что тебя в жизни этой рядом с нами нет. Наша скорбь безгранична..." – написала Анна.

Родные погибшего в Одессе студента растрогали воспоминаниями Facebook Анны Трофимчук

Воспоминаниями о погибшем подростке поделилась также знакомая семьи, волонтер Екатерина Колесникова. Она напомнила, что Кирилл, как и его брат Илья, ушел из жизни в 16 лет. У Ильи была саркома Юинга и он скончался в 2018 году.

"Сразу хочу сказать,мне такие люди как Иллюша никогда не встречались. Я от него заряжалась позитивом, а когда мы переставали общаться, чувствовала, что очень не хватает этой его энергетики", – написала девушка.

Кирилла волонтер лично не знала, однако Илья очень часто упоминал его. "Я знаю, что они были очень близкими людьми друг для друга. Кирилл умер недавно, я узнала об этом сегодня, пару минут назад. Абсолютно здоровый, счастливый, красивый мальчик, у которого все было впереди", – продолжила Колесникова.

Родные погибшего в Одессе студента растрогали воспоминаниями

"Мне очень страшно думать о том,что чувствует его замечательная мама. Вот так вот потерять обеих сыновей. Это похоже на ад наяву. И хочу в заключение сказать о том,что я обожаю эту семью. Мальчики, вы будете в моем сердечке. Мягких облачков, Кирюша", – с горечью резюмировала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!