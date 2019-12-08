"Мягких облачков, Кирюша": родные сгоревшего в Одессе студента растрогали воспоминаниями

Родные Кирилла Трофимчука, который погиб при пожаре в Одесском экономическом колледже, растрогали воспоминаниями о подростке.
Мать студента Алена Трофимчук рассказала, что тело ее сына отправили на экспертизу ДНК. Дата и время похорон пока неизвестны.
Сестра парня разместила в Facebook фото с братом. Под снимком, на котором они обнимаются, девушка оставила трогательный стих. "Горе мир весь затмило, и померк солнца свет. Брат, покинул ты нас, до сих пор не верю, что тебя в жизни этой рядом с нами нет. Наша скорбь безгранична..." – написала Анна.
Родные погибшего в Одессе студента растрогали воспоминаниями
Facebook Анны Трофимчук
Воспоминаниями о погибшем подростке поделилась также знакомая семьи, волонтер Екатерина Колесникова. Она напомнила, что Кирилл, как и его брат Илья, ушел из жизни в 16 лет. У Ильи была саркома Юинга и он скончался в 2018 году.
"Сразу хочу сказать,мне такие люди как Иллюша никогда не встречались. Я от него заряжалась позитивом, а когда мы переставали общаться, чувствовала, что очень не хватает этой его энергетики", – написала девушка.
Кирилла волонтер лично не знала, однако Илья очень часто упоминал его. "Я знаю, что они были очень близкими людьми друг для друга. Кирилл умер недавно, я узнала об этом сегодня, пару минут назад. Абсолютно здоровый, счастливый, красивый мальчик, у которого все было впереди", – продолжила Колесникова.
Родные погибшего в Одессе студента растрогали воспоминаниями
"Мне очень страшно думать о том,что чувствует его замечательная мама. Вот так вот потерять обеих сыновей. Это похоже на ад наяву. И хочу в заключение сказать о том,что я обожаю эту семью. Мальчики, вы будете в моем сердечке. Мягких облачков, Кирюша", – с горечью резюмировала девушка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
Впоследствии в городе провели акцию "Халатность убивает".
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