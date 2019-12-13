Пожар в Одессе: ГБР открыло уголовное дело против спасателей

Государтсвенное бюро расследований открыло еще одно уголовное производство после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Сотрудники ведомства расследуют дело по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает "Думская", речь идет о халатности сотрудников ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в сгоревшем здании на улице Троицкой.

В Одесском областном управлении ГСЧС проходят обыски. Следователи изучают документы о проверках, начиная с 2014 года. О подозрении пока никому не сообщили.

Пожар в Одессе: ГБР открыло еще одно уголовное дело od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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