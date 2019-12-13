Главная Новости
13 декабря • обновлено в 14:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Пожар в Одессе: ГБР открыло уголовное дело против спасателей

2.3т
Читать материал на украинском

Государтсвенное бюро расследований открыло еще одно уголовное производство после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Сотрудники ведомства расследуют дело по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает "Думская", речь идет о халатности сотрудников ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в сгоревшем здании на улице Троицкой.

В Одесском областном управлении ГСЧС проходят обыски. Следователи изучают документы о проверках, начиная с 2014 года. О подозрении пока никому не сообщили.

Пожар в Одессе: ГБР открыло еще одно уголовное дело

Пожар в Одессе: ГБР открыло еще одно уголовное дело

od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
6
Смешно
3
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги