Пожар в Одессе: ГБР открыло уголовное дело против спасателей

Государтсвенное бюро расследований открыло еще одно уголовное производство после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Сотрудники ведомства расследуют дело по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает "Думская", речь идет о халатности сотрудников ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в сгоревшем здании на улице Троицкой.
В Одесском областном управлении ГСЧС проходят обыски. Следователи изучают документы о проверках, начиная с 2014 года. О подозрении пока никому не сообщили.
Пожар в Одессе: ГБР открыло еще одно уголовное дело
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
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