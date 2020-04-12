Первая смерть от коронавируса на Одесщине: что известно о погибшей

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Одесской области. Жертвой COVID-19 стала женщина 1959 года рождения.

Погибшая проживала в городе Подольске на севере региона, сообщил на своей Facebook-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

"К сожалению, на Одесщине зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавирусом. Ушла из жизни пациентка 1959 года рождения в Подольске. Выражаю глубокое соболезнования близким и родным" – написал Куцый.

Всего же, по данным ОГА, по состоянию на 10:00 12 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 67 случаев инфицирования COVID-19.

В свою очередь, по информации Минздрава, количество лабораторно подтвержденных диагнозов в Одесской области составляет 63 случая.

Данные Минздрава о ситуации с коронавирусом на утро 12 апреля Facebook / МОЗ Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, из Одесской инфекционной больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус. Вернувшаяся из Турции паромом в составе группы из 35 человек девушка находилась в зоне обсервации в санатории "Куяльник". Сейчас ее ищут.

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