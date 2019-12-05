За трагедией стоит Яценюк? Названо шокирующее число жертв пожара в Одессе

Жертвами страшного пожара в одесском колледже экономики, права и ресторанного бизнеса стали от 10 до 15 человек.
Об этом OBOZREVATEL сообщил источник, близкий к полиции Одессы.
Он же отмечает, что причину трагедии нужно искать в моратории на проверки бизнеса, который четырежды вводился бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и поддерживался прошлым созывом Верховной Рады.
"Это результат поблажек бизнесу на проверки от премьера Яценюка и парламента прошлого созыва", – подчеркивает источник.
Названо шокирующее число жертв пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря.
В сети появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным светит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Единственной опознанной жертвой страшного пожара является 17-летняя студентка. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
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