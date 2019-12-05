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5 декабря • обновлено в 13:14
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За трагедией стоит Яценюк? Названо шокирующее число жертв пожара в Одессе

11.6т
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Жертвами страшного пожара в одесском колледже экономики, права и ресторанного бизнеса стали от 10 до 15 человек.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник, близкий к полиции Одессы.

Он же отмечает, что причину трагедии нужно искать в моратории на проверки бизнеса, который четырежды вводился бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и поддерживался прошлым созывом Верховной Рады.

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Появились свежие данные о пострадавших в одесском пожаре

"Это результат поблажек бизнесу на проверки от премьера Яценюка и парламента прошлого созыва", – подчеркивает источник.

Названо шокирующее число жертв пожара в Одессе

Названо шокирующее число жертв пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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Комментарии на сайте не модерированы
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
При чому тут Яценюк? По-перше, коледж - це не бізнес, це освітній заклад, і його перевірки проводяться за іншими правилами. По-друге, нова влада прийняла нові правила перевірки бізнесу, ще більш поблажливі за попередні. Як видно, коледж знаходиться у старій будівлі з дерев'яними перекриттями. Найменша іскра від сигарети чи замикання електромережі гарантує пожежу. І це буде продовжуватися, допоки такі, як Колмойський і Зеленський будуть перекачувати державні гроші у офшори, не сплачуючи податки.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Точно, виноват не руководитель учереждения, который не обеспечил пожаробезопасность, а конкретно - Яценюк. Приехал из Чечни и тут набедокурил.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Селюки уничтожают русские города
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