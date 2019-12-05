За трагедией стоит Яценюк? Названо шокирующее число жертв пожара в Одессе

Жертвами страшного пожара в одесском колледже экономики, права и ресторанного бизнеса стали от 10 до 15 человек.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник, близкий к полиции Одессы.

Он же отмечает, что причину трагедии нужно искать в моратории на проверки бизнеса, который четырежды вводился бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и поддерживался прошлым созывом Верховной Рады.

Новости Появились свежие данные о пострадавших в одесском пожаре

"Это результат поблажек бизнесу на проверки от премьера Яценюка и парламента прошлого созыва", – подчеркивает источник.

Названо шокирующее число жертв пожара в Одессе od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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