На Одесщине прокуратура направила в суд дело двух 16-летних учеников лицея, которые в райцентре Килия издевались над 11-летним мальчиком.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Следствие установило, что в декабре прошлого года парни в арендованной квартире избили мальчика и, угрожая физическим насилием, заставили его раздеться. Все это подростки снимали на мобильный телефон, а после выложили видео в сеть.

Один из злоумышленников уже есть фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа.

Теперь парням грозит до 5 лет тюрьмы.

На Одесщине подростки пойдут под суд за издевательства над мальчиком ipress.ua (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине 12-летнего школьника изнасиловал 15-летний ранее судимый старшеклассник вместе с тремя другими учениками.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!