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8 апреля • обновлено в 11:37
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На Одесщине подростки пойдут под суд за издевательства над мальчиком

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На Одесщине прокуратура направила в суд дело двух 16-летних учеников лицея, которые в райцентре Килия издевались над 11-летним мальчиком.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Следствие установило, что в декабре прошлого года парни в арендованной квартире избили мальчика и, угрожая физическим насилием, заставили его раздеться. Все это подростки снимали на мобильный телефон, а после выложили видео в сеть.

Один из злоумышленников уже есть фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа.

Теперь парням грозит до 5 лет тюрьмы.

На Одесщине подростки пойдут под суд за издевательства над мальчиком

На Одесщине подростки пойдут под суд за издевательства над мальчиком

ipress.ua (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине 12-летнего школьника изнасиловал 15-летний ранее судимый старшеклассник вместе с тремя другими учениками.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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