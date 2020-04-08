На Одесщине прокуратура направила в суд дело двух 16-летних учеников лицея, которые в райцентре Килия издевались над 11-летним мальчиком.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Следствие установило, что в декабре прошлого года парни в арендованной квартире избили мальчика и, угрожая физическим насилием, заставили его раздеться. Все это подростки снимали на мобильный телефон, а после выложили видео в сеть.
Один из злоумышленников уже есть фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа.
Теперь парням грозит до 5 лет тюрьмы.
На Одесщине подростки пойдут под суд за издевательства над мальчиком
ipress.ua (Иллюстрация)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине 12-летнего школьника изнасиловал 15-летний ранее судимый старшеклассник вместе с тремя другими учениками.
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