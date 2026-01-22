Жители 'ЛНР' и 'ДНР' скупают недвижимость на депрессивном севере РФ: на оккупированной территории хуже, чем в Заполярье

Жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей начали скупать дешевую недвижимость в Заполярье России. Популярностью пользуются Воркута в Республике Коми, Уренгой, Мурманск. Причина – ужасная ситуация на так называемых новых территориях, а также инвестиции.

Скупают квартиры в городе-призраке

В России на фоне экономического кризиса вдруг возник бум на скупку квартир на Крайнем Севере. Например, в январе популярностью пользуются квартиры в Воркуте в Республике Коми. Тут "трешки" в хрущевках предлагают за 300-600 тысяч рублей (150-300 тысяч гривен).

Причем не убитые, а с приличным ремонтом 10-20-летней давности, аккуратными санузлами, мебелью. Заходи и живи. Или сдавай.

Но есть нюанс, как говорится. Шахтерский город Воркута когда-то был неким аналогом Донецка. Сюда люди ехали со всего СССР, а потом СНГ за "длинным рублем": северные надбавки, северный стаж, жилье, продуктовые пайки в дефицитные времена.

Воркута расширялась за счет прилегающих поселков, которые плодились вокруг шахт. Тут были школы, садики, спорткомплексы, рестораны, концертные залы.

Семья, в которой отец работал в шахте, могла себе позволить и длительный отдых в Крыму, и новый ремонт в квартире, новую мебель и т.п. Однако те времена давно прошли. За последнее десятилетие Воркута превратилась в депрессивный город.

Жизнь в поселках умерла, люди уехали, целые микрорайоны пятиэтажных домов стоят с выбитыми окнами и дверями, когда на улице ниже -30 градусов. Люди там не живут, а выживают.

Сама Воркута еще держится, но работы тут мало, остались жить те, кому некуда уехать. Шахты закрываются, "оптимизируются". Пьянство, безработица, преступность, наркомания – вот обычная реальность. К тому же тут часто пропадает свет, а при авариях на теплотрассах дома просто промерзают насквозь.

Поэтому и квартиры тут можно купить за копейки – хозяева давно махнули рукой на свою недвижимость, поскольку Воркута превращается в город-призрак, в прямом смысле. Тут зафиксировано более 800 заброшенных многоэтажек.

Скупают мигранты

Но в самой России уже наступили депрессивные времена. Льготные ипотеки отменили, собственно, именно они и были двигателем прогресса – строительства, инвестиций и накоплений на сдаче в аренду.

А на Севере до сих пор действует льготная ипотека под 2% годовых. Вероятно, правительство забыло о ней. Но вот жители оккупированных украинских регионов вспомнили.

Работать в оккупированных россиянами городах Украины сложно, зарплаты невысокие. С медициной беда. У многих жилье разрушено российскими обстрелами, либо жить приходится в условиях войны.

Вот на Крайнем Севере не стреляют, а жилье можно приобрести за копейки. Тут тебе и российская прописка. А не сможешь жить при температуре -35-38 градусов в условиях метелей, полярной ночи, когда всю зиму за окном темно, а летом солнце не заходит за горизонт, то можно квартиру сдать в аренду и поехать куда-то, где есть солнце.

Еще один вариант, о котором умалчивают российские риелторы, – жилье на Севере скупают мигранты. Это хороший способ легализоваться в РФ. Работать можно в другом городе, а вот прописку иметь на Севере.

Молодежь сюда не едет

Сами риелторы опровергают информацию из российских медиа, где пишут, что якобы квартиры в Воркуте скупает молодежь, которая буквально рвется туда жить и работать.

"Ну кто из нормальных людей в возрасте 20-30 лет поедет жить на депрессивный Север? Там шахты раньше работали, можно было денег заработать. А сейчас что? Одни тюрьмы да лагеря, тут даже картошка не растет, все привозное. Метели и морозы такие, что из дома несколько дней не выйдешь. Скупают те, кому деться некуда или надеются, что когда-то вдруг тут появится жизнь и недвижимость можно будет продать", – рассказывает на условиях анонимности российский риелтор.

Также российские медиа приврали, что жилье скупают в Мурманске, Уренгое. Но там цены не такие уж и дешевые. Минимум за 2,5 млн рублей (1,25 млн гривен) можно купить однокомнатную хрущевку с несвежим ремонтом.

Хотя и жизнь тут более цивилизованная: есть магазины, кинотеатры, офисы, работа.