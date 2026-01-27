Жители Энгельса, откуда авиация РФ взлетает бить по Украине, пожаловались на 'выживание': сидят без отопления и горячей воды. Видео

Жители города Энгельс в Саратовской области РФ пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды в своих домах. По их словам, коммунальные услуги пропали с 13 января, и ситуация не изменилась по состоянию на конец месяца. Люди записывают видеообращение к российским властям и говорят, что вынуждены буквально выживать в холодных квартирах.

Видео дня

Об этом заявил украинский журналист Денис Казанский, который опубликовал соответствующее видео в соцсетях. Он отметил, что обращения жителей выглядят унизительными, а реакции от местных властей нет.

В комментарии к видео Казанский написал: "Сами мерзнут, но радуются, когда в Украине ракета разносит очередную ТЭЦ. Какой позорный народ, просто нет слов".

Без тепла неделями

На обнародованных кадрах жители Энгельса рассказывают, что с середины января в их домах нет ни отопления, ни горячей воды. В квартирах холодно, люди жалуются, что мерзнут дети и пожилые родственники. Некоторые из них говорят, что вынуждены спать в теплых куртках и использовать электрообогреватели, насколько это возможно.

Видео сняты в разных районах города, но проблемы звучат одинаково. Местные власти, по словам жителей, объясняют ситуацию отсутствием средств на ремонт теплосетей и лишь разводят руками. Конкретных сроков восстановления услуг людям не называют.

Денег нет

В сообщении журналиста также обращается внимание на контраст между состоянием городской инфраструктуры и расходами России на войну. Речь идет о том, что на один обстрел украинских городов тратятся сотни миллионов долларов, за которые можно было бы провести капитальный ремонт коммуникаций в самом Энгельсе.

При этом жители города, откуда взлетает авиация для ударов по Украине, остаются без базовых условий для жизни.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в российских Энгельсе и Рязани пожаловались на взрывы. А в Брянске минувшей ночью под атаку дронов попал аэропорт.

