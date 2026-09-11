Жест отчаяния? РПЦ отправила мощи Дмитрия Донского на фронт для "поднятия боевого духа"

Русская православная церковь продолжила кампанию поддержки Кремля в полномасштабной войне против Украины. Так называемые священники решили отправить на фронт кости Дмитрия Донского – средневекового московского князя, признанного святым в РФ.

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На это обратило внимание агентство Reuters. "Тщательно спланированная попытка использовать останки в пиар-акции для повышения патриотизма и морального духа происходит накануне парламентских выборов, которые пройдут позже в этом месяце", – отметили журналисты.

Останки князя привезли на временно оккупированные территории Донетчины

В РПЦ утверждают, что останки Дмитрия Донского "случайно нашли" летом 2026 года во время реставрационных работ в Московском Архангельском соборе внутри Кремля.

То, что российские эксперты назвали хорошо сохранившимися останками князя, в августе лично осмотрел диктатор Владимир Путин. Увиденное он назвал "абсолютно уникальным и удивительным открытием". Мол, оно укрепило "основы российской истории".

Отметим, что Донской умер в 1389 году и почитается российскими националистами за победу над монгольской Золотой Ордой в Куликовской битве 1380 года. Россияне провозгласили его святым в 1988-м.

На "СВО" доставили фрагменты костей его руки. "Фрагмент правой руки великого князя – той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле, – отправлен на фронт для укрепления духа солдат", – говорится в заявлении РПЦ, которая открыто и последовательно поддерживала Путина с самого начала конфликта.

Кости поместили в богато украшенную шкатулку, накрыв закаленным стеклом. В дальнейшем ее планируют показывать захватчикам не только на ТОТ Донетчины, но и на других участках фронта.

Критики обвинили РПЦ в нарушении религиозных принципов в угоду Кремлю. Они также усомнились в том, почему останки Донского, местонахождение которых было широко известно на протяжении десятилетий, были "найдены" и почтены только сейчас, спустя 38 лет после того, как он был провозглашён святым.

"На пятом году войны руководство церкви в Москве начало размышлять, что еще оно может сделать, чтобы продемонстрировать свою поддержку того, что Россия называет "специальной военной операцией". Они уже отправили священников на передовую, ввели обязательные молитвы за победу России в каждом храме и вывесили иконы над городами. Государство, втянутое в войну, будет пытаться заставить все учреждения, включая религиозные, принимать в ней участие", – написал Александр Занемонец, православный священник и историк, проживающий за пределами России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Русская православная церковь официально утвердила не менее 12 молитв, связанных с войной против Украины и поддержкой российской армии. Среди них – обязательная молитва "о Святой Руси", которую читают во всех храмах РПЦ, а также тексты для военных и членов их семей.

– Ранее в Перми священники РПЦ провели молебен и объехали весь город с иконой Божией Матери "Пермская", надеясь защитить территорию от атак украинских беспилотников.

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