В Перми РПЦ провела крестный ход и молебен для защиты от атак украинских беспилотников. Фото

Священники Русской православной церкви провели в Перми молебен и объехали весь город с иконой Божией Матери "Пермская". Так они надеются защитить его от атак украинских беспилотников, которые уже стали регулярным явлением.

Об этом росмедиа рассказали в пресс-службе Пермской епархии 18 мая. Там сообщили, что молебен и крестный ход вокруг Перми был совершен 12 мая в связи с "напряженными обстоятельствами в крае".

"За последнее время в нашем городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, Глава Пермской митрополии провел молебен", – сказано в заявлении.

Священники РПЦ объехали улицы Перми и прилегающую к городу территорию с иконой на автомобиле, совершая молебны и вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья.

Они останавливались для молитвы в ключевых точках: селе Фролы, на восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, вблизи Пермской ГЭС, у поклонного креста на въезде в Кировский район Перми, у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.

В РПЦ заявили, что такие крестные ходы – это древняя традиция, к которой прибегают в периоды испытаний, эпидемий или угрозы нашествия. Традиция обнесения святынь вокруг городов и селений совершается в периоды "сложных исторических событий, важных общественных потрясений, во время эпидемий и нашествия иноплеменников".

В последний раз в Перми подобный крестный ход проводился во времена пандемии Covid-19, чтобы "защитить горожан от болезни".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 мая в российской Перми прозвучали взрывы. Снова был атакован местный НПЗ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", на территории предприятия зафиксирован пожар, с завода эвакуировали персонал.

Атаку подтвердили местные власти, под ударом могла оказаться установка АВТ-4. Это был уже третий удар по НПЗ в Перми за девять дней.

Позже стало известно, что из-за пожара и повреждения оборудования оккупантам пришлось срочно остановить ключевые производственные установки НПЗ, которые обеспечивали топливом внутренний рынок и армию страны-агрессора России.

