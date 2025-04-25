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Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
2 минуты
3,9 т.
Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео

В Балашихе Московской области утром 25 апреля взорвался автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. Авто полностью сгорело, одной из версий взрыва стало дистанционное приведение в действие заложенного в него взрывного устройства.

Видео дня

Вследствие взрыва погиб один человек: его взрывной волной отбросило на несколько метров. По данным росСМИ, погибшим оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Ярослав Москалик.

Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео

По данным российских СМИ, авто, припаркованное во дворе жилого дома в Балашихе, взорвалось около 10:40 25 апреля. Почти сразу пропагандисты начали писать по меньшей мере одном погибшем, уточняя: жертвой взрыва стал случайный прохожий. Также в течение некоторого времени большинство Z-пабликов настаивали: взорвалась газовая установка в машине. Версия с установленным на авто взрывным устройством если и упоминалась, то как второстепенная.

Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео

Впоследствии, впрочем, начали появляться уточнения, что "прохожий" был не таким уж "случайным": после сообщений о гибели военнослужащего пропагандисты назвали и имя вероятной жертвы взрыва: 59-летнего генерала РФ Ярослава Москалика. По состоянию на 2021 год он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ.

Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео
Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео

Пропагандисты также уточняют: взрыв прогремел именно в момент, когда Москалик проходил мимо "Фольксваген Гольфа", на котором было установлено самодельное взрывное устройство. Впоследствии это утверждение было подтверждено видео с моментом подрыва, появившимся в сети.

Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео

"Погибший замначальника ГОУ ГШ ВС РФ Ярослав Москалик проходил мимо взорвавшегося Volkswagen Golf в момент взрыва. Сразу после этого его тело отбросило на несколько метров. Предварительно, начинённый взрывчаткой автомобиль могли специально пригнать к дому, где проживал военный. По информации SHOT, СВУ было начинено поражающими элементами диаметром около 6 мм. Автомобиль не принадлежал ему", – пишет один из российских пропагандистских пабликов. 

Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео
Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео

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