Отбросило на несколько метров: в российском Подмосковье в результате взрыва авто умер генерал. Фото и видео

В Балашихе Московской области утром 25 апреля взорвался автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. Авто полностью сгорело, одной из версий взрыва стало дистанционное приведение в действие заложенного в него взрывного устройства.

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Вследствие взрыва погиб один человек: его взрывной волной отбросило на несколько метров. По данным росСМИ, погибшим оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Ярослав Москалик.

По данным российских СМИ, авто, припаркованное во дворе жилого дома в Балашихе, взорвалось около 10:40 25 апреля. Почти сразу пропагандисты начали писать по меньшей мере одном погибшем, уточняя: жертвой взрыва стал случайный прохожий. Также в течение некоторого времени большинство Z-пабликов настаивали: взорвалась газовая установка в машине. Версия с установленным на авто взрывным устройством если и упоминалась, то как второстепенная.

Впоследствии, впрочем, начали появляться уточнения, что "прохожий" был не таким уж "случайным": после сообщений о гибели военнослужащего пропагандисты назвали и имя вероятной жертвы взрыва: 59-летнего генерала РФ Ярослава Москалика. По состоянию на 2021 год он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ.

Пропагандисты также уточняют: взрыв прогремел именно в момент, когда Москалик проходил мимо "Фольксваген Гольфа", на котором было установлено самодельное взрывное устройство. Впоследствии это утверждение было подтверждено видео с моментом подрыва, появившимся в сети.

"Погибший замначальника ГОУ ГШ ВС РФ Ярослав Москалик проходил мимо взорвавшегося Volkswagen Golf в момент взрыва. Сразу после этого его тело отбросило на несколько метров. Предварительно, начинённый взрывчаткой автомобиль могли специально пригнать к дому, где проживал военный. По информации SHOT, СВУ было начинено поражающими элементами диаметром около 6 мм. Автомобиль не принадлежал ему", – пишет один из российских пропагандистских пабликов.

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