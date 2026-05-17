'Я не думала, что война нас коснется': у жителей Москвы и области переполох из-за атаки БпЛА. Видео

Граждане страны-террориста России, которые уже пятый год подряд радуются убийствам мирных жителей Украины и ракетным ударам по многоэтажкам, внезапно удивились, почему война вернулась туда, откуда пришла. Москвичи после ночной атаки 17 мая жалуются на громкие взрывы и многочисленные разрушения.

Также в Москве россияне удивлены, почему война коснулась, в том числе, их. Видео с жалобами россияне публикуют в Telegram.

Новая порция нытья РФ

Житель Москвы с самого утра жалуется, что "взрывы идут и идут". При этом россиянин почему-то призывает всех своих соседей "выйти из дома по-братски".

Кроме того, в соцсетях россияне публикуют множество видео с криками, так как удивлены и напуганы, что в столице страны-агрессора летают беспилотники.

Еще одна россиянка удивлена, что ее "бомбят в 4 утра". Также жительница Москвы недоумевает, почему война коснулась ее города.

"Мне звонит мой дедушка и говорит, что нас бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. Я просто в полном шоке, не знаю как на это реагировать. Я просто не думала, что война нас вот так коснется", – заявила россиянка.

В свою очередь командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди опубликовал беспилотник с посланием на крыле "Moscow never sleeps".

Бровди заявил, что "шансы уровнялись" и анонсировал новые атаки по Москве и другим регионам России в обозримом будущем.

Напомним, в ночь на 17 мая Москва и Подмосковье оказались под атакой дронов. Взрывы раздавались в ряде городов, россияне жалуются на пожары, сообщается о вероятном поражении Московского НПЗ и крупного производителя полупроводников и электроники, а также об атаке на нефтеналивную станцию и аэропорт "Шереметьево".

Как писал OBOZ.UA, ночью под атакой дронов оказался также оккупированный Крым. Взрывы были слышны почти по всему полуострову.

