Все основные НПЗ «Лукойла» в России приостановили работу из-за повреждений — Reuters

Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России NORSI приостановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников. Из-за выхода предприятия из строя все основные российские НПЗ компании "Лукойл" в настоящее время не работают.

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Об этом сообщает Reuters. В результате атаки были повреждены несколько перерабатывающих установок, межцеховая инфраструктура и другие объекты предприятия.

Что известно об атаке

Атака произошла 26 августа в Нижегородской области РФ. Местный губернатор Глеб Никитин сообщил о повреждении промышленного объекта, однако не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

По информации источников Reuters, повреждения на NORSI затронули несколько установок, инфраструктуру между ними и общезаводские объекты. Пока неизвестно, сколько времени потребуется для ремонта и возобновления переработки нефти.

Все основные НПЗ "Лукойла" остановились

NORSI стал уже третьим крупным НПЗ "Лукойла", который прекратил работу после атак. Пермский завод остановил переработку после удара дронов 21 августа, а Волгоградский НПЗ приостановил работу еще 31 июля.

NORSI способен перерабатывать около 15 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие производит примерно 5 млн тонн бензина, более 5 млн тонн дизельного топлива, 2 млн тонн мазута и около 500 тыс. тонн битума.

Напомним, в ночь на 26 августа украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области РФ. После серии взрывов на территории предприятия разразился мощный пожар, а Генштаб ВСУ подтвердил поражение мощностей НПЗ.

Как писал OBOZ.UA, Пермский нефтеперерабатывающий завод в России остановил работу после атаки украинского дрона 21 августа. В результате удара на предприятии произошел пожар, а также были повреждены технологические установки.

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