"Вполне достаточно": Медведев рассказал, планируют ли в России объявлять мобилизацию

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что по состоянию на сейчас в Кремле не видят оснований объявлять мобилизацию. Сейчас командованию оккупантов хватает тех, кто заключил контракт с Минобороны России.

Об этом он заявил во время интервью пропагандистским росСМИ. По его словам, сейчас Кремль "занимается развитием" Войск беспилотных систем РФ.

"Сейчас нет необходимости объявлять новую волну мобилизации. Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы вполне достаточно", – сказал он.

Очередной бред экс-президента РФ

В частности Медведев также заявил, что в прошлом году"набрали более 400 тысяч добровольцев, то есть контрактников". Также экс-президент РФ добавил, что кроме обычных контрактников, "сейчас идет комплектование войск беспилотной авиации", что является "исключительно важным".

Также в начале этого года, по словам Медведева, контракт о прохождении военной службы "заключили" более 80 тысяч человек.

Напомним, ранее в России очередная неудачная попытка завербовать студентов в оккупационные беспилотные войска превратилась в показательную неудачу. Во время презентации дрон не справился даже с помещением и завершил полет ударом о потолок.

Как сообщал OBOZ.UA, в российских учебных заведениях прошло уже более 200 агитационных встреч с призывом вступать в российские Войска беспилотных систем. Однако пока, несмотря на запугивание (даже со стороны руководства некоторых университетов), заоблачные денежные выплаты и льготные обещания, оборонное ведомство государства-террористки терпит фиаско.

