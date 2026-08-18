Восстановление займет от нескольких месяцев до нескольких лет: стали известны последствия удара по стратегическому заводу в Ростовской области РФ. Фото

В результате атаки на Россию были повреждены ключевые объекты предприятия, связанные с производством твердотопливных ракетных двигателей. Удар по комбинату "Каменский" в Ростовской области РФ произошел в ночь на 16 августа 2026 года, после чего было зафиксировано поражение шести объектов на территории завода.

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Украинский OSINT-проект "КиберБорошно" сообщил, что на данный момент удалось точно установить назначение четырtх поражtнных объектов. Среди них – здание 504/2, склад сырья блока производства твёрдого топлива, цех полимеризации и склад сырья, вероятно, аммиачной селитры.

Ключевые объекты

Здание 504/2 представляет собой цех формовки твердотопливных двигателей. Согласно проекту, там методом литья под давлением изготавливают топливные заряды для двигателей реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч", а также для зенитных управляемых ракет систем С-300 и С-400.

Еще один пострадавший объект – склад сырья блока производства твёрдого топлива. Там хранятся химические компоненты и связующие вещества, необходимые для изготовления топливных смесей.

В перечень также вошел цех полимеризации. На этом участке происходит термическая обработка и окончательное затвердевание топливных шашек.

Поврежденная цепь

Кроме того, "КиберБорошно" идентифицировало склад сырья, вероятно, аммиачной селитры. Объект используется для хранения окислителей и базовых компонентов для взрывчатых веществ.

Таким образом, повреждения затронули несколько звеньев производственного процесса – от хранения сырья до формования и полимеризации топливных зарядов. По оценке OSINT-проекта, повреждение здания 504/2 критически сказывается на линии сборки двигателей.

В "КиберБорошно" отметили, что специальное оборудование для литья под давлением и полимеризации является высокоточным и уникальным. Из-за этого его восстановление в условиях санкций, по данным проекта, может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Что предшествовало

В ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам в Ростовской области РФ. Атака оказалась особенно болезненной для российского ВПК, в частности из-за поражения "Комбината Каменский", который производит твердое ракетное топливо для российских боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, Силы обороны в ночь на 16 августа вновь нанесли ряд результативных ударов по вражеским целям на временно оккупированных территориях Украины. В Крыму были поражены позиции ракетного подразделения ВС РФ и береговой ракетный комплекс "Бастион". А в Запорожской области военные нанесли удар по важному для российской логистики железнодорожному мосту, а в Донецкой области взорвали склады МТЗ и боеприпасов.

Кроме того, 16 августа Московская область подверглась атаке дронов. В результате попаданий в регионе вспыхнули пожары на двух крупных логистических объектах.

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