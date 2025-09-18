Война против Украины ударила по демографической ситуации в России: в ГУР раскрыли, на сколько сократится население страны-агрессора

В закрытых демографических отчетах России говорится, что за следующие 50 лет население страны может сократиться минимум на четверть. Одна из главных причин — развязанная война против Украины, из-за которойгибнут и получают ранения миллионы мужчин.

По данным Главного управления разведки, наибольшие потери людей фиксируют в дальневосточных регионах, откуда массово забрали мужчин на фронт. По данным ведомства, Россия потеряла более миллиона солдат — большинство из них были молодыми мужчинами в возрасте 20–35 лет.

Из-за этого в стране нехватка работников и студентов. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, местные власти пытаются привлечь трудовых мигрантов. Однако, их тоже вербуют для участия в боевых действиях.

"Такой подход кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот - продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой рф, а также мужское население на оккупированных украинских территориях", — отмечают в ГУР.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в России неожиданно ушел в отставку заместитель руководителя аппарата президента РФ Дмитрий Козак. Причиной в РФ назвали несогласие многолетнего близкого соратника российского диктатора Владимира Путина с его политикой в отношении войны в Украине.

Также рассказывали, что Государственная дума России приняла закон о денонсации Европейской конвенции против пыток. Соответствующее решение было единогласно принято 17 сентября на пленарном заседании нижней палаты парламента, решение поддержали 399 "народных избранников" страны-агрессора.