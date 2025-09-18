Соратник Путина, призывавший закончить войну против Украины, ушел в отставку: в ISW объяснили, что это значит

В России неожиданно ушел в отставку заместитель руководителя аппарата президента РФ Дмитрий Козак. Причиной в РФ назвали несогласие многолетнего близкого соратника российского диктатора Владимира Путина с его политикой по войне в Украине.

Видео дня

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW). Там отметили, что Козак действительно считал начало полномасштабного вторжения в Украину большой ошибкой Москвы и настаивал на скорейшем его завершении – за что и поплатился должностью.

Что известно об увольнении Дмитрия Козака

О том, что многолетний соратник Путина Козак внезапно "ушел в отставку" с должности заместителя главы администрации российского диктатора, 17 сентября сообщило государственное пропагандистское издание РБК. Пропагандисты со ссылкой на два источника заявили, что произошло это 13 или 14 сентября и добавили: Козак, мол, собирается заняться бизнесом.

"Инсайд" РБК подтвердил российский политолог Аркадий Дубнов: его источники отметили, что решение об уходе с должности Козак принял "добровольно".

При этом Дубнов добавил, что Козак был единственным среди участников заседания российского Совбеза 21 февраля 2022 года, кто выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждает и российский журналист Алексей Венедиктов.

"Козак выступил посредником в достижении соглашения с Украиной в начале войны, которая бы предотвратила членство Украины в НАТО, но Путин, как сообщается, отклонил соглашение, поскольку хотел аннексировать украинскую территорию", – отметили в ISW.

Источники газеты The New York Times на Западе и в России еще в начале августа рассказывали, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в течение последних нескольких месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских спецслужб.

Однако Путин к советам не прислушался. И разногласия во взглядах российского диктатора и его близкого соратника, по мнению аналитиков, свидетельствуют о том, что Путин и, возможно, другие кремлевские влиятельные лица, такие как заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, уволили Козака с должности или заставили его самостоятельно "уйти в отставку".

Увольнению Козака предшествовала определенная подготовка. Так, 29 августа Путин подписал указ о ликвидации Департамента межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами и Департамента трансграничного сотрудничества Администрации президента, которыми руководил Козак – как предположили в ISW, готовясь к отставке последнего.

При этом аналитики обратили внимание на определенные расхождения в сообщениях о Козаке за последние недели. Утверждение пропагандистов от 17 сентября о том, что он якобы рассматривает предложения о переходе в бизнес противоречат официальным заявлениям, звучавшим в конце августа этого года. Тогда заявлялось, что Козака рассматривают как одного из кандидатов на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Такое противоречие, считают в ISW, свидетельствует о том, что окончательное решение о полном устранении Козака из властных кругов РФ Путин принял в последние недели.

Ранее Козак входил в круг ближайших советников Путина. Именно он был куратором по вопросам Украины вплоть до 2022 года, когда эти обязанности были переведены на Кириенко. С недавних пор Кириенко также руководит стратегией действий Кремля в Молдове (за нее также ранее отвечал Козак).

"Уход Козака из Кремля закрепит власть и обязанности Кириенко в Администрации президента РФ. Вероятное решение Путина избавиться от известного чиновника Кремля в своем близком окружении после высказывания им желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина", – резюмировали аналитики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кремль дал очередной "сигнал" относительно мирных переговоров.

На арену с рядом заявлений, которые показали нежелание России завершать захватническую войну, Москва снова выпустила главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!