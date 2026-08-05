Вновь назначенного генерала армии РФ заметили на кладбище в гробу: что с ним произошло. Фото

В Москве 5 августа похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта армии РФ Игоря Ерусалимова, который незадолго до этого получил повышение. Оккупант мог погибнуть в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi во время празднования дня рождения главнокомандующего ВКС РФ Александра Чайки.

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О его похоронах сообщили в одном из российских местных чатов. По информации российских Telegram-каналов, во время похорон на Троекуровском кладбище присутствовали сотрудники ФСО и Росгвардии.

Из-за режима секретности проверяли автомобили и посетителей, а процессию сопровождал почетный караул с флагом Воздушно-космических сил РФ.

Игорь Ерусалимов получил звание генерал-майора за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В мае 2025 года российский диктатор Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Российские паблики предполагают, что генерал мог погибнуть во время взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве.

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