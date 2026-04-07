В Воронежской области РФ пожаловались на атаку дронов: вспыхнул пожар в районе химзавода. Видео

Вечером в понедельник, 6 апреля, Воронежская область РФ была под атакой БпЛА. Их целью стал химический завод АО "Минудобрения" в городе Россошь.

Россияне публиковали в сети кадры пролета дронов, а потом и последствий их попаданий. Известно, что атакованный завод является одним из ключевых химических предприятий страны-агрессора.

Там производят аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру – базовые компоненты для взрывчатых веществ. Поэтому, фактически, "Минудобрения" является элементом военной промышленности РФ. Через цепь аммиак – азотная кислота – нитраты предприятие обеспечивает сырье для боеприпасов.

С 2025 года завод интегрирован в госхимию через "Росхим".

Как пишет"КиберБорошно", на территории предприятия зафиксировано несколько попаданий. На видео подтверждено горение основного хранилища удобрений (на картинке зона горения обозначена голубым).

Отмечается, что существует риск масштабного взрыва; подобное попадание уже привело к серии взрывов в Дорогобуже.

"Завод занимается производством аммиачной селитры (используется в производстве взрывчатки), с долей около 5% по России, а также компонентных удобрений NPK с долей около 7,5%, и является крупным производителем", – сказано в сообщении.

