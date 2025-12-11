В Великом Новгороде дроны атаковали большой химический завод: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на четверг, 11 декабря, в Новгородской области РФ было неспокойно. Взрывы прогремели в Великом Новгороде, под ударом БПЛА там был химический завод ПАО "Акрон".

Видео дня

По целям пыталась работать вражеская ПВО, однако дроны все же попали в цель. На предприятии вспыхнул пожар – его видно на кадрах, которые местные жители публиковали в сети.

Атакованное дронами предприятие является одним из крупнейших химических производств России. Часть продукции и сырья "Акрона" имеет двойное назначение, в частности, используется как ключевой компонент в производстве взрывчатых веществ.

Тем временем губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что в регионе работает система ПВО.

"Все оперативные службы находятся в повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 декабря ряд российских городов оказались под атакой дронов-камикадзе. Многочисленные взрывы прогремели в Чебоксарах, Рязани и Липецке. На некоторых локациях после атаки возникли сильные пожары.

