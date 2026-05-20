В Ставропольском крае вновь прогремели взрывы – что происходит

В Невинномысске, Ставропольский край страны-агрессора, с полуночи на среду, 20 мая, раздаются взрывы. По состоянию на три часа ночи в городе пожар. Под атакой украинских дронов находится известный в регионе химический комплекс "Невинномысский Азот".

Об атаке с воздуха и работе в городе ПВО сообщил без подробностей глава Невинномысска Михаил Миненков. В свою очередь Osint-сообщество Exilenova+ уточнила, что украинские БПЛА атакуют именно химическое предприятие.

Что происходит в городе

Так называемая "беспилотная опасность" была объявлена во всем Ставропольском крае еще накануне вечером, в 23.36. Горожан непосредственно в Невинномысске призвали "покинуть улицу" и "спрятаться в помещениях без окон и с несущими стенами".

Уже в полночь в городе выключили интернет, сообщили сами горожане.

Причем у Миненкова интернет остался – в 00.35 по Киеву он сообщил, что "идет противовоздушный бой" и напомнил, что снимать работу ПВО запрещено.

Тем не менее, фото и видео с места событий есть.

В два часа ночи Миненков признал, что "налет вражеских беспилотников нацелен на промзону города", и якобы "есть сбитие".

В свою очередь горожане сообщили о пожаре на территории промзоны.

По состоянию на три часа ночи "воздушный бой" (по определению Миненкова) еще продолжается.

О чем речь

Невинномысск известен прежде всего своим химическим комплексом, единственным в городе крупным предприятием "Невинномысский Азот".

Комплекс позиционируется как производство удобрений и бытовой химии.

Но сейчас значительная (если не вся) часть производимой площадкой уксусной кислоты поставляется на завод им. Свердлова в Дзержинске для производства взрывчатых веществ, которые далее идут на заряды артиллерийских снарядов.

Что предшествовало

Последний раз ВСУ атаковали указанное производство Невинномысска в ночь на 16 мая.

Напомним, что в 2025 году после украинской дроновой атаки "Невинномысский Азот" вообще остановил свою работу. Тогда удалось повредить антидроновую защиту предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 марта дроны-камикадзе вновь массированно атаковали Ставропольский край, и вновь целью атаки стало химическое предприятие "Невинномысский Азот".

