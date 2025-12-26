В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против 70 человек: они молились за здоровье Зеленского. Видео

В Санкт-Петербурге силовые структуры РФ заявили о разоблачении собрания религиозной организации, в котором принимали участие более 70 человек из разных регионов России. По их словам, во время встречи участники, в частности, молились за здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Происшествие произошло во время несанкционированного собрания, которое было прервано правоохранителями.

Об этом заявил собеседник подконтрольных Кремлю российских медиа со ссылкой на силовые структуры РФ. По его словам, в отношении около 70 участников проводится проверка, а также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Он добавил, что санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Заявления силовиков

Собеседник российских медиа утверждает, что организация под названием "Школа единого принципа" якобы была создана в Украине под предлогом "пробуждения сознания и внутреннего духовного взросления адептов". По его словам, лекции и семинары были направлены на обучение целительству. Однако, как заявляют силовики, фактически деятельность организации они расценивают как "психоментальную войну" против населения России.

Тот же собеседник рассказал, что на собраниях участники обсуждали ход так называемой СВО и проводили молебны за здоровье Владимир Зеленский. Он также заявил, что лидеры группы якобы делали резкие высказывания в отношении российских военных и давали положительные оценки украинским военнослужащим.

Ход проверки

По версии силовых структур РФ, членам группы запрещали сообщать об участии в организации православным священникам. В то же время, как утверждается, им рекомендовали доносить свою позицию в отношении Украины до членов семьи и знакомых. Также сообщается о составленном руководителями графике, по которому участники по очереди круглосуточно молились "о защите россиян от мобилизации".

Отдельно отмечается, что в руководство этой организации, по утверждению собеседника агентства, входили преподаватели отдельных вузов и школ РФ. Он заявил, что эти люди якобы осознавали незаконность своей деятельности и старались не афишировать свою причастность в повседневной жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Санкт-Петербурге полиция задержала 84-летнюю Людмилу Васильеву за проведение одиночного антивоенного пикета на Дворцовой площади. Пенсионерка, пережившая блокаду Ленинграда, отказалась убрать плакат, несмотря на требования трех оперативников. Ранее ее уже неоднократно задерживали и штрафовали за участие в аналогичных акциях. Васильеву сразу отвезли в отдел полиции после того, как она развернула плакат во время одиночного пикета.

