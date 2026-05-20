Украинские дроны остановили нефтепереработку в центральной части России – Reuters

Практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России сейчас либо полностью остановлены, либо сократить производство топлива после атак украинских беспилотников в последние дни, включая удары, нанесенные 20 мая. Совокупная мощность НПЗ страны-агрессора, которые полностью или частично остановили работу, превышает 83 миллиона метрических тонн в год, или 238 тысяч тонн в день.

Это – четверть от общей мощности нефтепереработки России, утверждает агентство Reuters. Издание ссылается как на открытые данные, так и на информацию от источников, добавляя, что российские чиновники отказались от комментариев.

Удвоенное количество целей

Отмечается, что Украина в последние дни "усилила дроновые атаки энергетической инфраструктуры России". Общееколичество российских нефтеперерабатывающих заводов, ставших мишенями для ВСУ с начала текущего года, уже "удвоено", пишет Reuters.

Причем "удары также коснулись трубопроводов и хранилищ", чем была значительно уменьшена добыча нефти в России. Это в свою очередь "усилило давление на федеральный бюджет" страны-агрессора, в котором нефть и газ составляют примерно четверть доходов.

Какие НПЗ подверглись поражениям

В агентстве, ссылаясь на источники в отрасли, утверждают, что "один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Киришах, мощностью 20 миллионов метрических тонн в год, полностью остановлен с 5 мая и по сей день". Напомним, что речь о поражении завода "Киришинефтеоргсинтез", НПЗ в Ленинградской области.

Также остаются остановленными заводы в Нижнем Новгороде на Волге, Рязани и Ярославле.

Еще один крупный нефтеперерабатывающий завод, "Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (предприятие годовой мощностью 17 миллионов тонн), был атакован 20 мая, напоминает Reuters.

О чем речь

В Генштабе подтверждают поражение кстовского НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" (OBOZ.UA здесь рассказывал об этой атаке 20 мая) и добавляют, что это четвертый по объемам переработки НПЗ во всей России и второй – среди предприятий "Лукойла".

Предприятие обеспечивало около 10–11% всего производства автомобильного бензина в России.

Также в Генштабе раскрыли результаты поражения нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" в Семибратово: там предварительно подтверждено повреждение четырех резервуаров общим объемом 140 000 м³.

"Станция является важным элементом системы транспортировки нефти Российской Федерации и задействована в обеспечении военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора", – отметили украинские защитники.

