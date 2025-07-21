В Ростовской области горит крупный железнодорожный узел: говорят о прилете дронов. Видео

В ночь с воскресенья на понедельник, 21 июля, в России было громко. Сейчас в поселке городского типа Каменоломни (Ростовская область) горит большой железнодорожный узел.

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Об этом пишут местные паблики и публикуют эффектные видео "хлопков". В частности, они говорят о прилете украинских дронов.

"Крыша железнодорожного вокзала вспыхнула из-за атаки БПЛА в Ростовской области. Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек", – об этом сообщил губернатор региона Георгий Слюсарь.

"Суета. Снимают все", – так подписаны опубликованные видео.

Стоит отметить, что утром 19 июля предприятие "Российские железные дороги" сообщило о повреждении контактной сети в результате падения обломков дронов. Тогда сразу задержали более 50 поездов дальнего следования и отменили ряд пригородных электричек.

Напомним, что 20 июля после атаки дронов по Москве в аэропортах России возник масштабный коллапс, сотни рейсов отменены и задержаны. На железных дорогах страны-агрессора – также хаос, более сотни поездов идут с задержками до 15 часов.

Кроме того, на днях в Нижегородской области РФ произошел взрыв на железнодорожном перегоне между станциями Дзержинск и Желнино. Неподалеку от областного центра взорвался поезд, который транспортировал специальную химию.

Недавно в сети появились данные о последствиях атаки БПЛА на завод в Тульской области. В результате ударов повреждены цеха, а производство на предприятии остановили.

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