В России взорвался поезд с химией: аварию неподалеку от города-миллионника пытаются скрыть – СМИ

В Нижегородской области РФ на днях произошел взрыв на железнодорожном перегоне между станциями Дзержинск и Желнино. Неподалеку от областного центра взорвался поезд, транспортировавший специальную химию.

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Местные власти пытаются скрыть инцидент. Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах Украины пишет "Телеграф".

Поезд с опасной химией для нужд российской оборонки взорвался примерно в 40 км от Нижнего Новгорода, в котором проживают около 1,2 млн россиян. ЧП произошло между станциями Дзержинск и Желино. Вопрос о том, причастны ли к взрыву украинские спецслужбы, остается открытым: источник "Телеграф" не подтвердил, но и не опроверг такую возможность.

"Перемещение таких опасных грузов мы фиксируем и отслеживаем... Там (в России. — Ред.) старое железнодорожное полотно, старый подвижной состав. Мало что могло произойти", — отметил собеседник издания.

Сразу после аварии в местных пабликах появились фото с места. На них видно цистерны оранжевого цвета: так, согласно требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов "маркируют" опасные грузы.

В одном из сообщений отмечается, что к месту ЧП прибыли пожарные, которые занимались ликвидацией последствий. Большинство из них были в костюмах химической защиты.

Несмотря на это, местные власти скрывают инцидент и созданную им угрозу для местных жителей. Не пишут об этом и региональные СМИ.

Напомним, на днях в сети появились данные о последствиях атаки БПЛА на завод в Тульской области. В результате ударов повреждены цеха, а производство на предприятии остановили.

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