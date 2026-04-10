В российском Владикавказе прогремел взрыв: поднялся столб дыма. Фото и видео

Днем 10 апреля в российском Владикавказе прогремел потуржный взрыв. Очевидцы рассказывали о "белых вспышках", "хлопках" и мощном пожаре.

На кадрах, появившихся в сети, видно огромный столб дыма над местом происшествия, известно о пострадавших. Кадры показал украинский Telegram-канал Exilenova+ и некоторые пропагандистские СМИ РФ.

Что известно

О том, что во Владикавказе днем в пятницу было шумно, в Exilenova+ сообщили вскоре после 12 часов.

"Владикавказ. В городе прогремел мощный взрыв. Уточняем детали", – отмечалось в сообщении, опубликованном в 12:20.

Сначала в Exilenova+ предположили, что взрыв прогремел на складе с вооружениями или боеприпасами.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что причина взрыва может быть не связана с войной.

"Что-то очень похоже на пиротехнику", – предположили в Exilenova+, показав кадры с первыми секундами после взрыва.

Это предположение подтверждают и российские пропагандисты. Местные СМИ вскоре после взрыва сообщали, что взорвалось в центре города. Туда прибыли экстренные службы

"После взрыва начались мощный пожар и задымление. Очевидцы сообщают о "белых вспышках" и "хлопках", – пишет одно из изданий.

Другое отмечало, что взрыв прогремел на "территории склада стройматериалов компании "ХДМ", возле которого находился магазин салютов".

"Вокруг взорвавшегося здания на десятки метров разбросаны бетонные плиты и куски бетона, обломками повреждены около десяти машин", – говорилось в сообщении.

Впрочем, впоследствии версия несколько видоизменилась.

"Причиной взрыва стала детонация фейерверков. Рядом с эпицентром — склады строительных материалов", – писал еще один российский паблик.

Пропагандисты также сообщили, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо россиян – это "сотрудники магазина пиротехники, в котором и начался пожар". Также частично разрушены конструкции здания.

Впоследствии количество пострадавших возросло вдвое.

"Предварительно, восемь человек пострадали при взрыве склада пиротехники во Владикавказе. Среди пострадавших — ребенок. Пять человек госпитализированы. Продолжается тушение пожара и разбор завалов", писало со ссылкой на МЧС РФ еще одно пропагандистское российское издание.

