В российском Ставрополе вспыхнул масштабный пожар на заводе автоприцепов. Видео

4 июля в российском городе Ставрополе возник масштабный пожар на заводе автоприцепов. Это предприятие производит прицепную технику для грузовых автомобилей, а его продукция может использоваться для военной логистики противника.

Видео дня

О пожаре на предприятии сообщили российские СМИ. Официально причины пожара на заводе в России не комментировали.

Что известно

Россияне активно публикуют в пабликах видео масштабного пожара на заводе автоприцепов в Ставрополе и сообщают, что горит объект по адресу Кулакова, 18/3. На многочисленных видео виден густой чёрный столб дыма, поднимающийся в небо.

Известно, что это предприятие специализируется на производстве прицепной техники для грузовых автомобилей "КамАЗ", в частности бортовых, самосвальных и полуприцепов, и может изготавливать продукцию для военной логистики оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что ВСУ устроили России "взрывной июнь": только 5 дней прошли без ударов. В июне практически не было дней, когда жители тех или иных российских регионов не наблюдали бы за последствиями путинской агрессии.

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