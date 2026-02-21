В российском Нефтегорске дроны атаковали газоперерабатывающий завод: разгорелся пожар. Видео

В Самарской области РФ ночью 21 февраля прогремели взрывы. Местные власти пожаловались на "удар по двум промышленным площадкам" в регионе.

Видео дня

Атаку подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По данным Telegram-каналов Supernova+ и Exilenova+, поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод.

Самарскую область атаковали дроны

В ночь на 21 февраля в Самарской области пожаловались на атаку дронов. То, что она оказалась результативной, вынужден был подтвердить даже губернатор региона.

"Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона. Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы", – написал Федорищев.

Он также сообщил о том, что в области был объявлен план "Ковер". А также попутно пригрозил жителям региона ответственностью за "съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их применения".

Прислушались к угрозам не все россияне: несколько видео и фото в сеть они все-таки слили. На кадрах виден масштабный пожар, вспыхнувший после прилетов.

И Supernova+, и Exilenova+ утверждают: под ударом оказался Нефтегорский газоперерабатывающий завод (НГПЗ)/Нефтестабилизационное производство "Нефтегорск".

Supernova+ также утверждает, что "горят 5 резервуаров".

АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" является действующим предприятием по переработке природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ). Расположен он в городе Нефтегорск Самарской области.

Завод играет важную роль в утилизации и переработке углеводородного сырья региона и входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

В российском минобороны тем временем заявили, что за ночь якобы были "перехвачены и уничтожены" 77 беспилотников. Из них над Самарской областью – всего пять.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские ракеты атаковали завод по производству "Искандеров" в Удмуртии. Есть прилеты. Также местные власти заявили об 11 пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!