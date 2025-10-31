В российском Орле после атаки города дронами исчез свет

Ночью 31 октября Орловскую область страны-агрессора России якобы атаковали украинские беспилотными. Так или иначе, под ударом оказался областной центр, где была поражена местная тепловая электростанция. После этого в части области и непосредственно в Орле исчез свет.

Видео дня

Об "атаке украинских дронов" сообщил губернатор Орловской области Андрей Кличков. По его определению, атака якобы была отражена силами ПВО, а проблемы на ТЭЦ создали обломки сбитых БПЛА.

Что произошло

В свою очередь жители российского Орла сообщали о взрывах, причем они насчитали до семи мощных взрывов. Люди также сняли момент попадания дрона в ТЭЦ.

Уже после часа ночи в Орле начали сообщать об исчезновении света в городе и в области. Власти в это время сообщали лишь, что "в результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения".

После двух часов Кличков признал, что в городе и области частично исчезло электроснабжение, состоялось "переключение на резервные линии" и проводятся "ремонтные работы по устранению последствий".

Люди пока отрицают восстановление электроснабжения.

О чем речь

Орел расположен на Среднерусской возвышенности в европейской части России, по обе стороны реки Оки и её притока Орлика (население города – более 280 тысяч).

Орловская ТЭЦ – обычная теплоэлектроцентраль, расположенная в Орле, и входящая в состав российской энергетической компании АО "РИР Энерго". Установленная электрическая мощность станции составляет 330 МВт, тепловая — 725 Гкал/час.

OSINT-аналитики считают, что в Орле было атаковано ОРУ (ОРУ) 110 кВ Орловской ТЭЦ и мазутохранилище ТЭЦ. Об этом свидетельствуют локация поражения и данные спутниковых снимков.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас государство-агрессор Россия пытается залатать дыры в своей противовоздушной обороне. Но не для защиты карандашей или других россиян – а только чтобы прикрыть военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы от украинских ударов. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, речь идет "как о советских комплексах, так и о современных – враг пытается объединять их в одну систему".

