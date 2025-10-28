В российском Башкортостане вспыхнул пожар на подземном хранилище газа: все подробности. Видео

В российском Башкортостане вечером 28 октября вспыхнул крупный пожар на подземном хранилище газа в Кумертау. По крайней мере, над городом жители видят довольно яркое свечение.

Никаких официальных комментариев от местных властей нет. Однако в местных пабликах предполагают, что пылает Канчуринское управление подземного хранения газа, расположенное на границе города.

Күмертау – административный центр Кумертауского городского округа Башкортостана. Город находится в 250 км к югу от Уфы и в 102 км к югу от Стерлитамака.

Күмертау прежде всего известен добычей газа и угля. Добычу и обработку бурого угля проводит комбинат "Башкируголь" на Бабаевском месторождении. А вот добыча газа ведется в окрестностях города. Соответственно, в черте Кумертау находится и газовое хранилище.

Что предшествовало

11 октября дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-УНПЗ" в городе Уфа в Башкортостане. Уфа является одним из ключевых нефтеперерабатывающих центров России, который обеспечивает топливом и смазочными материалами российские войска.

Расстояние от государственной границы Украины до цели в Уфе составляет около 1400 км.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волгогдадской области РФ также пожаловались на "массированную атаку БПЛА". Она якобы была "отбита" – в частности, с помощью подстанции ЛЭП "Балашовская". То есть, результатом очередной "успешно отбитой атаки" украинских дронов стало повторное поражение важного для центральной части РФ объекта – подстанции указанной ЛЭП (и вспыхнувший на ней пожар подтвердили местные власти).

