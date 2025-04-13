В российском Архангельске 21-летний парень поджег 4 полицейских автомобиля. Видео

Вечером в субботу, 12 апреля, в российском Архангельске устроили поджог четырех полицейских авто. На месте был задержан 21-летний парень, начался его допрос.

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Об этом сообщали российские СМИ, отмечая, что он, предварительно, поджег машины "по указанию украинских кураторов ради заработка". Инцидент произошел возле отделения полиции №4.

Парень облил авто легковоспламеняющейся смесью и поджег, в результате чего полицейские машины сгорели дотла. Из людей никто не пострадал.

Также в сети распространялась информация о якобы поджоге самого отделения полиции коктейлем Молотова.

По данным СМИ, студентом-поджигателем оказался активист студсовета Высшей школы экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Саратове в субботу, 12 апреля, на военном аэродроме прогремели взрывы. После этого там вспыхнул масштабный пожар.

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