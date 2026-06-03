В российской Туле прогремел взрыв на производстве оружия: пожар не могут потушить. Видео

В российском городе Тула на проспекте Ленина в среду, 3 июня, поднялся масштабный пожар. Загорелось производственное помещение компании-производителя оружия и боеприпасов.

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Пламя начало распространяться около 13:00. Очевидцы сначала видели столб дыма, а затем прогремел взрыв, передают росСМИ.

По состоянию на вечер среды известно, что на месте ЧП погибли три человека (сначала было известно о двух, но потом тело третьей жертвы нашли под завалами). Тушение было затруднено из-за детонации в помещении, в какой-то момент спасателям пришлось приостанавливать работы.

Вот как об этом пишет один из тульских новостных порталов: "Загорелось здание на второй линии проспекта Ленина – за офисным строением № 102. По словам корреспондента с места событий, во время пожара раздался хлопок такой силы, что со здания отлетел кусок крыши. Вскоре огонь добрался до складов с, предположительно, пневматическими патронами. Слышен треск и шипение. Тушение пожара было остановлено из-за угрозы жизни пожарных... Из-за того, что тушение остановилось, здание разгорелось с новой силой".

Местные порталы подтвердили, что пожар произошел на оружейном производстве. По данным одного из изданий, речь идет о компании "А+А".

Территорию вокруг предприятия оцепили, людей из ближайшего здания эвакуировали, а движение авто российские полицейские вывели на основную дорогу.

О том, что стало причиной инцидента, информации нет.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ночью 3 июня Силы обороны Украины поразили Петербургский нефтяной терминал за 1100 км от ЛБС, а также военные цели в Кронштадте.

– На базе Балтийского флота РФ в Кронштадте дроны атаковали вражеский корабль. В СБС уточнили: это корвет "Бойкий", который в феврале 2026 года стал на плановый ремонт.

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