В России заочно арестовали основательницу и генерального директора медиахолдинга "Дождь": в чем их обвиняют

В России арестовали основательницу оппозиционного телеканала "Дождь" Наталью Синдееву и генерального директора. Им инкриминируют организацию деятельности нежелательной организации.

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Об этом сообщили российские СМИ. Правда, арест носит заочный характер, поскольку оба в настоящее время находятся за границей.

Руководителям "Дождя" грозит арест в РФ

Как отмечается, суд назначил основательнице медиахолдинга и телеканала "Дождь" Наталье Синдеевой два месяца ареста, такую же меру пресечения избрали в отношении генерального директора телеканала Марка Тена.

Их обвиняют в организации деятельности нежелательной организации. В настоящее время Синдеева и Тен находятся в Нидерландах.

Арест вступит в силу в случае фактического задержания этих лиц на территории РФ. Также мера пресечения может быть применена после их передачи российским правоохранительным органам в рамках процедуры экстрадиции или депортации.

Стоит добавить, что штаб-квартира телеканала "Дождь" расположена в Амстердаме (Нидерланды), а его редакционные команды также работают в Риге, Париже и Тбилиси.

Напомним, суд в Москве заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко к полутора годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. Кроме того, суд запретил Бабченко в течение двух лет администрировать сайты.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в российском Екатеринбурге суд отправил в СИЗО 37-летнего историка Олега Новоселова, который занимался исследованием советских политических репрессий. Также историк был внесен в список террористов и экстремистов, который ведет "Росфинмониторинг".

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