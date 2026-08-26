В России заочно арестовали известного немецкого журналиста: в чем его обвиняют

В России суд заочно арестовал журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, которого обвиняют в разжигании ненависти или вражды. Российские власти также объявили его в международный розыск.

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Об этом сообщило "Радио Свобода". Издание ссылается на информацию в российских СМИ.

За что осудили журналиста в России

Дело против Мартенса возбудили после вопроса, который он задал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время пресс-конференции в Сербии.

"Можете ли вы сказать нам, европейцам, что конкретно мы можем сделать, чтобы помочь вам убить больше россиян? Российских солдат, разумеется", – спросил журналист у Зеленского.

Этот вопрос вызвал резкую реакцию российского Министерства иностранных дел.

Впоследствии российские правоохранительные органы возбудили против журналиста уголовное дело по обвинению в разжигании ненависти или вражды.

В FAZ отмежевались от вопроса своего журналиста

Редакция Frankfurter Allgemeine Zeitung дистанцировалась от формулировки вопроса своего журналиста.

В издании заявили, что позиция редакции "не заключается в гибели как можно большего числа российских солдат", и выразили сожаление по поводу формы, в которой был задан вопрос.

В то же время газета подчеркнула, что свобода слова предусматривает право задавать вопросы, особенно во время пресс-конференций.

В FAZ также подчеркнули, что поддерживают право Украины на самооборону и выступают за как можно более быстрое прекращение российской военной агрессии.

Позиция Мартенса

Сам Михаэль Мартенс заявил, что признание права Украины на самооборону неизбежно порождает ряд дополнительных вопросов. По его словам, одним из них является именно тот вопрос, который он задал во время пресс-конференции в Белграде.

Журналист пояснил, что его формулировка была отсылкой к словам бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны.

Вероятно, речь идет об известной фразе британского премьера: "Кто убивает больше всего немцев и как мы можем помочь им убить ещё больше?".

Таким образом, российские власти использовали журналистский вопрос как повод для уголовного преследования Мартенса. В то же время его собственное издание, хотя и дистанцировалось от этой формулировки, подчеркнуло право журналиста задавать вопросы и выразило поддержку Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заочно приговорили двух женщин за ликвидацию офицера,виновного в гибели жителей украинского села Гроза. Их обвинили в убийстве российского офицера-ракетчика Константина Нагайко, причастного к удару по украинскому населенному пункту в Харьковской области, в ходе которого погибли 59 украинцев.

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