Появляется все больше признаков: украинская разведка фиксирует подготовку России к мобилизации

Скорее всего, до парламентских выборов в стране-агрессоре России режим не рискнет объявить о новой волне мобилизации. Однако Кремль готовится усилить мобилизационную готовность, и признаков этого становится все больше и больше, отмечает Служба внешней разведки Украины.

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Дело в том, что темпы набора контрактников в российскую армию захватчиков "замедляются", сообщают в СВР. В ведомстве ссылаются как на российских высокопоставленных чиновников, так и на официальную статистику.

Реальное снижение темпов

Первыми в СВР приводят данные заместителя председателя "совета безопасности" Дмитрия Медведева. Последний утверждает, что в январе-июне 2026 года контракты с российским минобороны заключили 200 тыс. человек, ещё 16 тыс. вступили в "добровольческие" формирования. А год назад за тот же период эти показатели превышали 210 тыс. и18 тыс. соответственно.

Даже официальная статистика страны-агрессора свидетельствует о сокращении набора на 5–11%.

А по оценкам немецкого исследователя Яниса Клюге, весной реальное падение темпов набора в армию российских захватчиков достигало примерно 20%.

Скрытая мобилизация

Отдельно в ЗСР фиксируют одно из проявлений скрытой мобилизации – трудоустройство, связанное с воинским учетом.

Так, в конце июля на одной из платформ по поиску работы было более 2,5 тыс. таких объявлений, причем почти треть из них была опубликована только за последнюю неделю. Среди работодателей – "Роскосмос","Почта России"и"Ростелеком".

"В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев расширил полномочия регионального штаба на случай мобилизации или введения военного положения. Также появилась информация, что в Минтруда рекомендуют регионам заранее готовить трудовых мигрантов для замены работников, которых могут призвать в армию", – отмечают в СЗР.

Тревога в обществе

Растет и тревожность в российском обществе, добавляют в украинской Службе внешней разведки.

Так, в июле количество поисковых запросов о мобилизации в российском сегменте интернета достигло 1,2 млн. А за последнюю неделю количесто россиян, оценивающих обстановку вокруг как тревожную, увеличилось с 53% до 57%.

Одновременно спрос на аренду жилья в Армении превысил уровень февраля 2022 года, добавляют в СВР. Армения в данном случае – страна, где россияне скрываются от мобилизации.

То, что страна-агрессор готовится к масштабной мобилизации в ряды российских оккупационных войск, уже не является тайной. По данным украинской разведки, она запланирована на конец сентября – начало октября 2026 года. Причём не избежать призыва на преступную войну не удастся и жителям временно оккупированных территорий Украины. Подробнее о ситуации читайте в отдельном материале OBOZ.UA.

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