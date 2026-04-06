В России умер разработчик ракеты 'Циркон', которой оккупанты атакуют Украину

В России умер генеральный конструктор и глава военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов, ему было 74 года. Он руководил разработкой гиперзвуковой ракеты "Циркон", которой оккупанты наносят удары по городам Украины.

Об этом сообщили росСМИ. Впервые россияне этой ракетой ударили по Украине в 2024 году, а особенно активно стали их применять для обстрела Украины с 2026 года.

Кто такой Александр Леонов

Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанск Тамбовской области. В 1975 году окончил Московский авиационный институт.

"Он руководил разработкой не только "Циркона", но и боевого оборудования для межконтинентальных баллистических ракет "Авангард". "НПО машиностроения" под его руководством также занималось созданием радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли серии "Кондор", – отметило DW.

Росмедиа назвали "НПО машиностроения" в Реутове "одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли РФ".

Что известно о ракете "Циркон"

"Циркон" – российская гиперзвуковая противокорабельная ракета. Она принята на вооружение оккупантом 4 января 2023 года.

Ракета совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха небольшое. Такая высота полета позволяет значительно увеличить дальность и скорость смертоносного оружия. Отмечалось, что скоростные характеристики "Циркона" (примерно 11025 км/ч) делают его тяжелым для перехвата и требуют большего быстродействия от существующих систем противоракетной обороны.

Запускают "Цирконы" из универсальных вертикальных пусковых установок 3С-14 на боевых кораблях, подводных лодках и с мобильных береговых ракетных установок.

Что известно об обстреле Киева "Цирконом" 7 февраля 2024 года

Во время массированного ракетного обстрела 7 февраля противник применил для удара по Киеву "гиперзвуковую" ракетуЗМ22 "Циркон". Такой вывод сделали в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ).

На видео, опубликованном Киевской областной военной администрацией, видны различные фрагменты российской ракеты. Так, на одном из обломков в частности можно увидеть маркировку ракеты "Циркон" – 3М22.

