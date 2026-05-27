В России разыскивают серийного убийцу, который ушел из колонии на войну и сбежал. Фото

В России разыскивают серийного убийцу Андрея Кийко, известного как "сосновский маньяк", осужденного на 25 лет за серию убийств и изнасилований. Он был завербован из колонии на войну против Украины, получил ранения, после чего летом 2025 года бесследно исчез из военного госпиталя в Кронштадте.

Об этом пишут российские медиа. Отмечается, что исчезновение длительное время скрывали от полиции.

В Ленинградской области ищут "сосновского маньяка"

41-летнего Андрея Кийко разыскивают в поселке Ропша в Ленинградской области. В поисках участвуют подразделения Министерства обороны России и полиции.

По информации местных жителей, люди в штатском показывают прохожим фотографию Кийко и расспрашивают о нем.

Маньяк нападал на женщин в Санкт-Петербурге

В 2000-х годах Кийко совершил серию нападений на женщин в Сосновском парке в Санкт-Петербурге.

По данным российских медиа, он подходил к жертвам со спины, хватал за шею и угрожал ножом. Со стороны это могло выглядеть как прогулка пары.

Кийко насиловал и грабил женщин, а похищенные вещи дарил знакомым и собственной матери. Некоторых своих жертв он убил.

В 2008 году суд признал его виновным в двух убийствах, восьми эпизодах сексуализированного насилия и 11 разбоях. Тогда он получил 22 года колонии.

В 2023 году срок увеличили до 25 лет после того, как его признали виновным еще в одном убийстве.

Серийного убийцу завербовали на войну

По информации российских медиа, контракт с Минобороны РФ Кийко подписал в середине 2024 года, когда ему оставалось еще семь лет заключения.

В январе 2025 года он получил ранение и попал в госпиталь в Ростове, после чего проходил реабилитацию в военном госпитале в Кронштадте.

Там он пытался судиться с Минобороны РФ из-за выплат и льгот участникам войны, однако оба иска не увенчались успехом.

Побег скрывали более полугода

Когда именно Кийко сбежал – доподлинно неизвестно. Одни российские издания пишут, что это произошло еще летом 2025 года, тогда как другие пишут о начале осени того же года.

Однако активные поиски начали только недавно.

"По предварительным данным, его поиски в Минобороны объявили чуть ли не в мае 2026 года, а до этого побег скрывали, и полицию поставили в известность последней", – пишет одно из российских медиа.

Россия массово вербует преступников на войну

После начала полномасштабной войны Россия активно вербовала осужденных из колоний для участия в боевых действиях.

С 2022 года стало известно о гибели нескольких серийных убийц и насильников, которых отправили на фронт.

Среди них – "тулунский маньяк" Павел Шувалов, которого ВСУ ликвидировали в 2023 году под Луганском. Он был приговорен к 24 годам заключения за изнасилование и убийства.

В 2025 году сообщалось о погибшем на войне в Украине Якове Ханукаеве, осужденном за убийства трех секс-работниц в Химках.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2026 года стало известно о смерти "зеленоградского маньяка" Юрия Гриценко, который воевал против Украины. Он был осужден за убийство и вышел из колонии до завершения срока, поскольку подписал контракт с российской армией как наемник и отправился убивать украинцев.

