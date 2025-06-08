В России разоблачили сеть спецтюрем для украинских военнопленных: пребывание там адское

Власти страны-террориста России создали систему секретных тюрем для содержания украинских военнопленных. Обычно пленных защитников содержат в СИЗО или в исправительных колониях, но в одном из дел правозащитники увидели "центр временного содержания лиц, задержанных за противодействие СВО".

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В таких спецтюрмах россияне устраивают украинским военным адские условия содержания. Об этом рассказал адвокат, сооснователь гуманитарной инициативы "Пошук. Полон" Николай Полозов, пишет "Агентство".

Правозащитники отметил, что узнал о существовании секретных тюрем случайно, из справок о местах содержания военных ВСУ, взятых в плен в Курской области и на Донбассе. Адвокат заявил, что таких центров в РФ существует не менее пяти. Юридических адресов или закупок, по которым можно было бы отследить существование этих тюрем, правозащитникам найти не удалось.

"Они не входят в систему ФСИН, они контролируются, по всей видимости, Минобороны и военной полицией. И оттуда никаких сведений – мы подавали запросы – категорически не предоставляют", – объяснил адвокат.

В связи с этим невозможно узнать, сколько именно пленных находятся в секретных тюрьмах. Определить это невозможно в том числе потому, что в большом числе дел военнопленных отсутствует информация о местах содержания.

Правозащитник рассказал, что в секретных тюрьмах практикуются бесчеловечные условия содержания, о которых рассказывают вернувшиеся из плена украинские военные. Издевательства включают физические пытки и сексуальное насилие.

По состоянию на апрель 2025 года украинским правозащитникам было известно о более чем 180 местах лишения свободы, где удерживают пленных украинцев. Из них 90 находятся в России, остальные – на оккупированных украинских территориях. Также удалось достоверно подтвердить, что в десятках СИЗО россияне избивают и пытают пленных.

Напомним, Координационный штаб по обращению с военнопленными ответил на обвинения России в якобы срыве обмена. Там отметили, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни относительно обмена пленных, ни относительно репатриации тел.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня говорил, что российская сторона готова обменять военнопленных в формате 500 на 500 в ближайшие выходные 7–8 июня. Глава государсвта говорил, что группы уже провели соответствующие консультации по обмену.

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