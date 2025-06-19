В России пообещали вернуть часть украинских детей и придумали оправдание их незаконного удержания

Так называемая уполномоченная по правам ребенка страны-террористки России Мария Львова-Белова заявила, что до конца месяца РФ передаст Киеву пятерых украинских детей из списка, который российская сторона получила на переговорах в Стамбуле. Она объяснила задержку возвращения их на родину вымышленной причиной.

Видео дня

В то же время Львова-Белова заявила, что Москва готовит список детей, которых хочет вернуть из Украины в РФ для "воссоединения с семьями". Ее цитируют российские пропагандистские издания.

"Мы можем сказать о пяти лицах, которые у нас уже из этого списка были в работе, готовых к возвращению на территорию Украины", – сказала так называемый российский омбудсмен.

Она добавила, что эти пятеро детей воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня. А задержку с возвращением похищенных несовершеннолетних украинцев Львова-Белова объяснила якобы заботой об их образовании.

"Задержка с воссоединением была связана с учебой – они заканчивают учебный год и после этого возвращаются к близким в Украину", – придумала российский "омбудсмен", на которую Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

В то же время по ее словам, РФ также готовит свой список "российских" детей, которые якобы находятся в Украине и в странах Евросоюза. Она нагло заявила, что "неправильно, что Украина предоставляет списки детей".

"У нас также есть дети в Украине, которые требуют воссоединения с российскими семьями. Сейчас у нас 8 детей в списке, которые находятся в странах ЕС, они были эвакуированы туда из Украины, а их родители находятся в России. И из Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже мы сейчас ведем переговоры по возвращению", – утверждает Львова-Белова.

По ее словам, готовый российский список будет передан украинской стороне на следующих переговорах.

Напомним, так называемая уполномоченная РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призналась в преступлениях в отношении украинских детей. Она подтвердила вывоз сотен детей из захваченного Мариуполя на территорию России. Львова-Белова заявила о вывозе 380 детей, которых передали в российские семьи.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле Киев передал российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть. Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

Глава российской делегации Владимир Мединский цинично отреагировал на предложение вернуть Украине похищенных детей. Глава российской делегации назвал его "шоу для европейских бабушек и дедушек, у которых нет собственных детей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!