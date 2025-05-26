В России нашли новый способ заманить граждан на войну против Украины: в ЦПД раскрыли подробности

Российский диктатор Владимир Путин публично поручил распространить условия семейной льготной ипотеки на семьи участников войны против Украины. Так власти страны-агрессора надеяться привлечь новую живую силу, которой не хватает на фронте.

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО. Там отметили, что подобная инициатива прозвучала, когда ипотечный рынок РФ находится на историческом минимуме.

В частности, ипотека сейчас недоступна для большинства населения РФ – из-за очень высоких процентов.

Даже низкие ставки по льготной процедуре не позволяют многим россиянам ею воспользоваться, потому что 20% первого взноса – это слишком большая сумма. К тому же на практике под такие ипотеки российское руководство очень ограниченно выделяет средства.

Поэтому, в условиях углубления ипотечного кризиса и массовых банкротств застройщиков, власти РФ делают так, что только участие в войне против Украины позволит большинству россиян получить шанс на новое жилье.

"Большие потери на войне требуют постоянного пополнения армии живой силой, а количество россиян, желающих воевать даже за деньги, постоянно уменьшается. Поэтому в Кремле пытаются придумать новые способы поощрить россиян идти на войну", – пояснили в ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство России продолжает использовать мигрантов для поддержки формирования армии. Также иностранцами агрессор пытается компенсировать нехватку рабочей силы в стране.

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