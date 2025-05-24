Путин использует мигрантов для формирования армии и уменьшения дефицита рабочей силы – ISW

Руководство страны-агрессора России продолжает использовать мигрантов для поддержки формирования армии. Также иностранцы используются россиянами, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

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Для этих целей диктатор Владимир Путин одобрил экспериментальное приложение для мониторинга мигрантов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Указ кремлевского диктатора позволил властям Москвы и области ввести экспериментальное мобильное приложение для регистрации и отслеживания мигрантов. Закон обязывает некоторые группы мигрантов регистрироваться в российских органах власти и сообщать свое местонахождение министерству внутренних дел России через мобильное приложение.

При этом российские пропагандисты предупредили, что власти РФ смогут депортировать мигрантов, которые попытаются скрыть свое местонахождение. Эта экспериментальная система подачи заявлений начнет действовать 1 сентября 2025 и продлится до 1 сентября 2029 года. При чем вполне вероятно, что Россия распространит эти системы регистрации и отслеживания на всю территорию страны.

В ISW заявили, что Путин отдает приоритет использованию мигрантов для смягчения дефицита рабочей силы и поддержки усилий по формированию армии, несмотря на постоянные жалобы со стороны российских ультранационалистов, выступающих за введение Кремлем более жестких ограничений. Также аналитики отметили, что диктатор РФ может пытаться умиротворить российских ультранационалистов, одобряя отдельные более жесткие ограничения, которые в конечном итоге позволяют России лучше контролировать мигрантов, чтобы использовать их для создания рабочей силы и пополнения живой силы в армии.

Напомним, страна-террорист продолжает совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе (Запорожская область) из-за кадрового кризиса россияне собираются вербовать бездомных.

Ранее сообщалось, что Россия за счет большой численности населения имеет колоссальный мобилизационный ресурс до 13 миллионов человек. Однако Кремль до сих пор вынужден ограничиваться относительно небольшим контингентом мобилизационных ресурсов.

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