В России мужчина, который убил 6-летнего мальчика и расчленил его мать, избежал наказания: решил пойти на 'СВО'

Россиянин, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее шестилетнего сына, избежал пожизненного, отправившись на войну убивать украинцев. Он подписал контракт с минобороны РФ и ушел на фронт.

Речь идет о жителе уральского города Серов Свердловской области РФ Александра Гоока. Об этом пишут российские СМИ.

Детали резонансного преступления

По версии следствия, трагедия произошла во время застолья. В ноябре 2024 года к Александру Гооку приехала 42-летняя Ольга Сорока вместе со своим шестилетним сыном. Во время совместного распития алкоголя между ними возникла ссора из-за того, что ребенок якобы слишком шумел и мешал Гооку. Он толкнул мальчика, от чего тот погиб, после чего убил его мать, чтобы скрыть преступление.

После этого злоумышленник расчленил тело женщины и вместе с телом ребенка положил останки в мусорные пакеты. Причем голову женщины он хранил на балконе около шести месяцев, прежде чем выбросить.

Впоследствии голову убитой Ольги Сороки обнаружили в компостной яме на территории садового общества, а остальные останки так и не нашли.

Благодаря этой находке следователям удалось выйти на убийцу. В апреле 2025 года Гоока арестовали, он признался в совершенном преступлении.

Убийца исчез перед заседанием суда

Осенью 2025 года сроки его ареста истекли. 16 октября Александр Гоок не явился на судебное заседание, во время которого ему должны были продлить меру пресечения. В объединенной пресс-службе судов Свердловской области подтвердили, что следственные органы не подали ходатайство в суд о продлении его меры пресечения.

При этом в Следственном комитете не предоставили официального подтверждения того, что Гоок отправился на фронт, но и не опровергли эту информацию.

По данным росСМИ, Гоок подписал контракт с минобороны и поехал на войну в Украину, фактически избежав суда и приговора.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в России осудили более 6000 военнослужащих, совершивших преступления на территории своей страны. Большинство из них вернулись с войны в Украине.

