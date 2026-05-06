В России курсантов военных вузов готовят к обороне нефтебаз от БПЛА – 'Атеш'

В России начали готовить курсантов военных ВУЗов к защите нефтебаз от дроновых ударов Сил обороны. В частности, в мобильные группы для охраны таких объектов планируют привлекать учащихся Пензенского артиллерийского института.

Решение принято на фоне неспособности российской ПВО справиться с украинскими ударами, которые только набирают интенсивность. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

В движении заявили, что, по сообщениям агентов "Атеш" из числа курсантов Пензенского артиллерийского института, обучающихся в этом учебном заведении россиян планируют включать в состав мобильных групп для охраны нефтебаз и топливных объектов на территории России.

"Поскольку российская система ПВО не справляется с нарастающими ударами, командование вынуждено затыкать дыры теми, кто ещё не попал на фронт", – отметили в "Атеш".

В сообщении также отмечено, что в движении решили запустить "Курсантский корпус "Атеш" для "более предметной работы с курсантами из разных военных учебных заведений России".

"Те, кто выходит на связь, передают реальную информацию, которая помогает остановить эту войну. Удар по путинской системе изнутри является одним из самых эффективных способов приблизить мир и сохранить тысячи жизней", – резюмировали там.

