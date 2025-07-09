В России из-за действия неустановленного средства РЭБ разбился перспективный ударный беспилотник: что о нем известно

Во вторник, 8 июля, в российской Казани БПЛА "Альтиус" выполнял испытательный полет и упал на частный дом в садовом товариществе "Казанка-3". Это произошло из-за действия "неустановленных внешних средств радиоэлектронной борьбы".

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Об этом сообщали российские СМИ со ссылкой на "Уральский завод гражданской авиации". Там подтвердили, что беспилотник является их разработкой.

Было заявлено, что средство РЭБ нарушило работу спутниковой навигации аппарата, он перешел на инерциальную систему навигации и должен был заходить на посадку повторно, однако произошла "нештатная ситуация".

Что известно о БПЛА "Альтиус"

Как пишет "Милитарный", разработку "Альтиус-У" с 2011-го года вело казанское конструкторское бюро имени Симонова.

Летные испытания стартовали в 2016-м, а с 2018 года проект передали на "Уральский завод гражданской авиации" в Татарстане.

Свой первый полностью автоматический полет "Альтиус" (он же "Альтаир") совершил в августе 2019 года. БПЛА взлетел с аэродрома, выполнил запланированные маневры в воздухе и успешно приземлился.

Характеристики БПЛА

"Альтиус" – это разведывательно-ударный дрон с большой продолжительностью полета. Он имеет размах крыла 28,5 метра, длину 11,6 метра, взлетную массу 5 тонн (7 тонн в гражданской версии).

Максимальная высота полета – 12 км, дальность – до 10 тыс. км, автономность – до 48 часов в воздухе.

Полезная нагрузка многоцелевого беспилотника включает станцию оптической разведки с оптико-электронной системой и радиолокационную станцию бокового обзора с активной фазированной решеткой. А летом 2021 года во время испытаний БПЛА впервые применил авиационные средства поражения по наземным целям.

Как сообщал OBOZ.UA, сначала в РФ заявили, что в Казани легкомоторный самолет упал на жилой дом. Инцидент произошел в казанском микрорайоне Дербишки, на месте "приземления" вспыхнул пожар.

Позже россияне признали ЧП с дроном во время испытаний. Инцидент произошел с новейшим российским БПЛА "Альтиус". Он рухнул на жилой дом во время испытательного полета, причиной падения разработчик назвал "внештатную ситуацию".

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