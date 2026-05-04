В России главнокомандующим ВКС назначили генерал-полковника, который одобрял приказы об убийствах украинцев в Буче

В России назначили нового главнокомандующего воздушно-космических сил – им стал Александр Чайко. Он сменил на посту Виктора Афзалова.

Чайко находится под международными санкциями из-за причастности к преступлениям против гражданского населения в Украине. О кадровом решении сообщают российские СМИ.

Назначение главнокомандующего состоялось недавно, однако официально российские власти его публично не комментировали. Ранее он занимал должность командующего Восточного военного округа и участвовал в военных операциях России за рубежом, в частности в Сирии.

В марте 2022 года, во время наступления российских войск на Киевскую область, Чайко руководил подразделениями, которые действовали в районе Бучи. Именно тогда, как отмечалось в обосновании санкций Европейского Союза, были зафиксированы массовые убийства гражданского населения, которые квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности.

Действия российских военных в этом регионе носили системный характер, а решения принимались на уровне высшего командования. Чайко находился в зоне боевых действий и лично посещал подконтрольные подразделения.

После отступления российских войск из Киевской области местные жители сообщали об обнаружении тел гражданских лиц, в том числе в помещениях, которые использовались российскими военными.

