В России для детей от трех лет продают игрушечные 'Шахеды', которые способны имитировать 'взрыв': рекламируют как 'идеальный подарок'. Фото

В России начали продавать игрушечные дроны "Шахед" для детей в возрасте от трех лет. Кроме того, можно приобрести версию для взрослых, которая оснащена петардой и имитирует взрыв от удара.

Видео дня

Об этом сообщает The Telegraph. Издание отметило, что подобные игрушки могут быть частью усилий РФ по милитаризации малышей.

Игрушки изготавливают для "юных патриотов" РФ

Российская платформа электронной коммерции Ozon, одна из крупнейших в стране, выставила на продажу ручной "игрушечный самолетик", созданный по образцу иранского дальнобойного беспилотника. Такие копии дронов-камикадзе предлагают детям от трех лет.

Производители называют их "идеальным подарком для юных патриотов", что якобы способствует развитию координации, точности и воображения.

Платформа также предлагает взрослый вариант игрушки, которая содержит петарду, взрывающуюся при столкновении. Игрушечная версия для детей стоит 351 рубль (около 182 гривен), а "взрослый" вариант продавали за примерно 480 рублей (около 250 грн).

На платформе уже появились отзывы покупателей о таких игрушках. Так один пользователь заявил, что "в восторге" от качества и летальности "Шахеда". Другие покупатели назвали беспилотник "крутой игрушкой" и шутили, что она "напугала почтальонов, которые подумали, будто это настоящий дрон".

Напомним, на оккупированной территории Донецкой области, в городе Шахтерск, россияне организовали так называемую милитаристскую игру "Зарница 2.0" для школьников. Для участия в мероприятии привезли детей из нескольких близлежащих населенных пунктов. Во время этой игры дети воспроизводили действия, подобные боевым операциям, в непосредственной близости к опасности.

Как писал OBOZ.UA, на временно оккупированной части нашей страны Россия увеличивает милитаризацию украинских детей. Это делается не только для того, чтобы сформировать лояльное агрессору поколение, но и создать будущих солдат для своей армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!