В России детей в школах заставят изучать истории 'героев СВО': в ЦДП объяснили, почему Кремль сделал ставку на милитаризацию образования

В России продолжают милитаризировать образование, в частности школьное. Теперь Москва решила ввести в российских школах новый обязательный предмет с пафосным названием "Духовно-нравственная культура России".

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Под прикрытием "морали и духовности" школьников власти будут заставлять изучать биографии российских оккупантов, воюющих против Украины. Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Что известно

По данным ЦПД, курс нового обязательного школьного предмета "Духовно-нравственная культура России", который будет введен во всех российских школах, разрабатывал, в частности, личный духовник российского диктатора Владимира Путина, "православный" пропагандист, а по совместительству – митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов).

"На этих уроках детей будут заставлять изучать, в частности, истории жизни "героев "СВО", чтобы вдохновиться их примером. Российские чиновники утверждают, что их целью является "формирование мировоззрения, основанного на традиционных российских ценностях", – рассказали в ЦПД.

На самом деле под прикрытием эфемерных "морали и духовности" Россия продолжает реализовывать целенаправленный курс на всеобъемлющую милитаризацию образования – и формирует систему, в которой российские дети постоянно будут подвергаться пропаганде.

"Цель Кремля — воспитать новое поколение, для которого война будет нормой, и они бездумно будут поддерживать военную агрессию, воспринимая ее как проявление "высшей морали", – отметили в ЦПД.

В сообщении Центра противодействия дезинформации ничего не сказано о том, будет ли Москва вводить новый "предмет" на оккупированных территориях Украины. Однако, учитывая его задекларированную "обязательность", показную демонстрацию Кремлем того, что захваченные украинские регионы являются "исконной территорией России", а также то, что агрессивная российская пропаганда там насаждается еще с большей интенсивностью, чем на признанной мировым сообществом территории РФ – украинские дети почти наверняка также будут страдать от очередного усиления потоков враждебной пропаганды. На этот раз – с псевдорелигиозным привкусом.

Что предшествовало

Ранее в ЦПИ сообщили, что Кремль хочет нарастить влияние за рубежом через обновление сети Россотрудничества. Через эту структуру Кремль готовится проводить манипуляции и продвигать дезинформацию под видом "культурных инициатив".

Более того, в Россотрудничестве недавно заявили о планах создать " аналог американского USAID" (Агентство США по международному развитию).

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