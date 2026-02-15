В России БПЛА повредили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы в Краснодарском крае

В России пожаловались на новую "массированную атаку" со стороны Украины. В Краснодарском крае РФ взрывы звучали в ряде населенных пунктов, включая Сочи, известно также о повреждении резервуара с нефтью в поселке Волна, где расположен морской порт.

Последствия атаки признали местные власти, о них пишут государственные пропагандистские ресурсы РФ. Пропагандисты также утверждают, что вследствие атаки есть пострадавшие.

Что известно

Утром 15 февраля российские СМИ заявили о "массированной атаке" Украины на Краснодарский край.

"Краснодарский край подвергся массированной атаке, повреждения есть в Сочи, селе Юровка Анапы и в поселке Волна Темрюкского района... На атакованных объектах есть несколько очагов возгораний, их тушат 126 человек и 34 единицы техники. При налете пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь", – сообщает госресурс "РИА Новости".

Губернатор региона заявил, что "самая сложная ситуация – в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы".

В упомянутом поселке расположен морской порт "Тамань", где, в частности, работают терминалы для перевалки нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, а также аммиака и других продуктов.

По данным украинского Telegram-канала Exilenova+, губернатор Краснодарского края несколько "поскромничал", перечисляя населенные пункты, куда этой ночью заглянула развязанная РФ война.

"Несколько часов БПЛА истощали ПВО в Краснодарском крае. Взрывы раздавались в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Славянске-на-Кубани, Сочи, Анапе, Туапсе и Адыгее. Результат атаки пока неизвестен, больше информации узнаем от Генштаба", – отмечено в сообщении.

Кондратьев же заявил, что "атаку киевского режима" российские оккупанты "отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце декабря Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в Тамани. В ночь на 22 декабря украинские воины ударили не только по терминалу "Таманьнефтегаз", но и по пункту базирования плавсредств во временно оккупированном Крыму, складу боеприпасов и местам хранения ударных дронов на оккупированной части Донецкой области.

