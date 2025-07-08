В России арестовали экс-замглавы Росгвардии: в чем его обвиняют

В стране-террористе продолжаются аресты и смерти высокопоставленных чиновников. В понедельник, 7 июля, стало известно о том, что экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова арестовали по делу о взятках.

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Об этом пишут СМИ страны-агрессора. Отмечается, что против бывшего первого заместителя председателя Росгвардии Виктора Стригунова возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. ч. 6 ст. 290).

"По версии следствия, в 2014 году Стригунов дал разрешение на строительство учебного центра в Кемеровской области, "располагая информацией о наличии ограничений использования", что привело к причинению имущественного ущерба государству в особо крупном размере. А именно в сумме более 2 млрд рублей", – говорится в сообщении.

Стригунову дополнительно обвиняют в получении "от представителей коммерческих организаций" взяток в размере более 66 миллионов рублей в 2012–2014 годах.

В Следственном комитете РФ также подтвердили, что Стригунова арестовали. На сколько именно не известно.

Что известно о задержанном

Виктор Стригунов с 2016-го по 2020-й занимал должность командующего Сибирского округа войск Росгвардии. С 2020 по 2023 год занимал должность первого заместителя председателя Росгвардии.

По данным следствия, в 2014 году генерал был ответственным за выполнение контракта между МВД РФ и ООО "СУ Ремстройторг" на строительство учебного центра в Кемеровской области. Объект не был введен в эксплуатацию из-за несоответствия условий контракта, в результате чего государству был нанесен имущественный ущерб на сумму более двух миллиардов рублей, заявили в СК.

Кроме того, Стригунов получил от коммерческих организаций взятки в сумме более 66 миллионов рублей за покровительство при выполнении строительных работ, утверждает следствие.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 7 июля обнаружили мертвым бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. По предварительной версии, чиновник покончил с собой.

Примечательно, что именно сегодня его уволил кремлевский диктатор Владимир Путин. Однако, по данным российских СМИ, на момент подписания указа об увольнении Старовойт уже был мертв.

Напомним, 4 июля в России загадочно погиб вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. Мужчина выпал с балкона 17-го этажа дома на Рублевском шоссе.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2022 года в Москве в собственной квартире нашли мертвыми бывшего вице-президента российского "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По предварительным данным, Аваев сначала застрелил свою семью, а затем совершил самоубийство.

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