В Росгвардии решили отказаться от портянок: причина удивит многих

В войсках Росгвардии решили сделать "революционный" шаг – отказаться от портянок и начать выдавать военным обычные носки. Причина впечатляет: мол, для "сохранения здоровья граждан" и потому, что портянки - это уже "морально устаревшее имущество".

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Проект соответствующего приказа обнародовали на российском федеральном портале. Пока цивилизованный мир давно перешел на технологии 21 века, в Росгвардии только сейчас осознали, что кусок тряпки, которым солдат обматывает ногу, – не вершина прогресса.

Портянки были частью обмундирования российских военных сотни лет. Министерство обороны РФ, которое к Росгвардии не имеет отношения, отказалось от портянок еще 11 лет назад – во времена Шойгу. Но в Росгвардии, похоже, жили в собственной временной петле, где застряли где-то между царской армией и совком.

Российские телеграм-каналы с насмешкой комментируют новость: мол, "современная экипировка" – это теперь не только автомат, веревка и идеология ненависти, а еще и пара новеньких носков. Опоздали лет на сто – но и это для них прорыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как оккупанты массово прикрепляют к крышам своих автомобилей пластиковые тазики, пытаясь выдать их за средства радиоэлектронной борьбы. Таким образом они пытаются обойти требования командования.

Власти России планируют увеличить финансирование своего Минобороны в 2025 году - на 30 млрд рублей (373 млн долларов). Из них 145,5 млн рублей (1,8 млн долларов) будут направлены на погребение военных и выплаты их семьям. Само же увеличение финансирования будет осуществлено за счет резкого сокращения финансирования других отраслей.

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